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Корпорация МСП презентовала возможности бизнес-навигатора в Баку

Азербайджанские компании, осуществляющие деятельность на территории России, смогут воспользоваться сервисами портала

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) провела презентацию портала бизнес-навигатора в столице Азербайджана на межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

"Представители Корпорации МСП рассказали о проекте по развитию информационно-маркетинговой поддержки субъектов МСП России и Азербайджана с помощью сервисов портала "Бизнес-навигатор МСП". В своем выступлении заместитель генерального директора Корпорации МСП Светлана Кузнецова подчеркнула, что данный проект является перспективным инструментом расширения торгово-экономического сотрудничества России и Азербайджана ", - говорится в сообщении.

Сейчас азербайджанские компании, которые осуществляют свою деятельность на территории России, могут воспользоваться сервисами портала, пройдя процедуру регистрации. Кроме того, в связи с отменой ограничения по доле участия иностранных юридических лиц в уставном капитале субъектов МСП в 49%, азербайджанские малые и средние предприятия, зарегистрированные в России, могут принимать участие в закупках крупнейших заказчиков.

"Бизнес-навигатор МСП" создан для помощи предпринимателям в открытии и ведении бизнеса. На нем реализованы удобные инструменты, которые позволяют работать более эффективно, а также снизить риски деятельности. Функционал включает набор опций для начинающих предпринимателей: покупка готового бизнеса; подбор франшизы; меры поддержки; подбор недвижимости; аналитика; помощь при выборе бизнеса. Для этого реализован набор инструментов, который на основании статистических данных позволяет сравнить спрос, предложение, оценить срок окупаемости, объем необходимых инвестиций и другие экономические показатели.

Теги
АзербайджанРоссия
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