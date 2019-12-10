Доля внеплановых проверок бизнеса в РФ сократилась до 78%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Доля внеплановых проверок малого и среднего бизнеса сократилась к настоящему времени до 78% с 96% в 2018 году, сообщил во вторник глава Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман.

"На момент, когда создавался "зеркальный реестр", соотношение плана и внеплановых [проверок] составляло 4% к 96%. Сейчас соотношение медленно, но изменилось, и составляет 22% к 78%", - сказал он на деловом завтраке конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату", которая организована АСИ при поддержке информационного агентства России ТАСС.

В октябре Браверман приводил данные, согласно которым, это соотношение составляло 20% к 80%.

"Зеркальный реестр" проверок бизнеса запущен 15 октября на базе разработанного Корпорацией МСП информационного портала для малых и средних предприятий "Бизнес-навигатор МСП" по поручению президента РФ Владимира Путина. Представители малого и среднего бизнеса могут оставить на портале информацию о проведенных проверках и о нарушениях, допущенных, по их мнению, при проведении этих мероприятий.

Ранее в Корпорации МСП сообщили, что в реестр поступили 106 обращений, основная часть касалась сферы торговли, на втором месте были операции с недвижимым имуществом, на третьем - строительство зданий.