Список "профессиональных жалобщиков" появится на "Бизнес-навигаторе МСП"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Список предпринимателей из числа так называемых профессиональных жалобщиков, массовые обращения которых на действия контрольно-надзорных органов не нашли подтверждения, появится на портале "Бизнес-навигатор МСП", сообщил во вторник глава Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман.

"У нас на "Бизнес-навигаторе" существует такой ресурс, который называется "Проверка контрагентов". Там по предприятиям, которые являются профессиональными жалобщиками, такие тоже есть, будет выведена информация по тому, как они жаловались, и все [по всем массовым обращениям] проиграли", - сказал он на деловом завтраке проходящей в Москве конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату", которая организована Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке информационного агентства России ТАСС.

Браверман отметил, что это приведет к репутационным рискам для таких компаний, с которыми могут "перестать взаимодействовать банки, поставщики". Глава корпорации считает это хорошей альтернативой штрафным санкциям, которые предлагаются для профессиональных жалобщиков.

"Бизнес-навигатор МСП", разработанный Корпорацией МСП, работает в России с 9 сентября 2016 года. Он призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Это бесплатный информационный ресурс, который позволяет предпринимателям протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать обо всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования.