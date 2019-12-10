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Браверман: объем госзакупок у МСП может достигнуть 5 трлн рублей в 2024 году

По итогам 2018 года показатель превысил 3,2 трлн рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) ожидает, что в 2024 году объем закупок у малого и среднего бизнеса достигнет показателя 5 трлн рублей. Об этом сообщил во вторник глава корпорации Александр Браверман.

"В 2024 году будет 5 трлн рублей", - сказал он, комментируя предполагаемый объем закупок, выступая на пленарном заседании проходящей в Москве конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату", которая организована АСИ при поддержке информационного агентства ТАСС.

По итогам 2018 года данный показатель составил 3,264 трлн рублей, уточнил Браверман.

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