В Хабаровском крае начнет работать группа по поддержке малого и среднего бизнеса

ТАСС, 10 декабря. Группа по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) начнет работу при правительстве Хабаровского края с 1 февраля 2020 года. Она будет помогать предпринимателям разрабатывать бизнес-модели, бизнес-планы и получать кредитные средства, сообщил во вторник губернатор региона Сергей Фургал на ежегодной конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату" Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Самое главное, с чем мы столкнулись, - это с тем, что сегодня малый бизнес не может получить доступный кредит. Мы заключили договоры с банками, создали свой залоговый фонд, с 1 февраля он у нас заработает. Организовали при министерстве инвестиционного развития группу. Как происходит [взаимодействие]: любой бизнесмен приходит с идеей 1 февраля в правительство Хабаровского края, с ним разбирают его проект, помогают сделать бизнес-план и финансовую модель, сами передают уже в банк, банк оценивает", - сказал он.

Фургал отметил, что спрос на такую поддержку среди предпринимателей очень высок.

"Решили создать свою лабораторию, которая на первом этапе - на мед, дальше на мясо птицы - будет давать международные сертификаты. Это, конечно же, позволит нашим сельхозпроизводителям выходить на экспорт", - сказал губернатор о мере поддержке, которая создана для малых и средних предприятий, работающих в сфере сельского хозяйства.

Ежегодная конференция "100 шагов к благоприятному инвестклимату" проходит в Москве 10 декабря. Организаторы - Агентство стратегических инициатив (АСИ) и информационное агентство России ТАСС.