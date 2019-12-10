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Браверман: обращения предпринимателей из 42 регионов поступили в "зеркальный реестр"

В Корпорации МСП отметили, что всего в реестр поступило более 100 обращений

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Предприниматели из 42 регионов России написали обращения в "зеркальный реестр" проверок бизнеса контрольно-надзорными органами. Об этом сообщил глава Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман.

"Мы этот реестр запустили 15 октября, и он уже набрал достаточное количество [обращений] предпринимателей из 42 регионов РФ. Мы сейчас занимаемся анализом и популяризацией этого ресурса", - сказал он на пленарном заседании проходящей в Москве конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату", которая организована АСИ при поддержке информационного агентства России ТАСС.

Накануне в Корпорации МСП сообщили, что в реестр поступили 106 обращений, основная их часть касалась сферы торговли, на втором месте были операции с недвижимым имуществом, на третьем - строительство зданий.

"Зеркальный реестр" проверок бизнеса запущен 15 октября на базе разработанного Корпорацией МСП информационного портала для малых и средних предприятий "Бизнес-навигатор МСП" по поручению президента РФ Владимира Путина. Представители малого и среднего бизнеса могут оставить на портале информацию о проведенных проверках и о нарушениях, допущенных, по их мнению, при проведении этих мероприятий.

Теги
Россия
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