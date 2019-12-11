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Более 50 тыс. человек посетили предпринимательские форумы "Мой бизнес" в России

Финальный 26-й по счету форум проходит в Москве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Более 50 тыс. человек посетили предпринимательские форумы "Мой бизнес", которые в течение года проходили в разных регионах России. Об этом сообщили в среду ТАСС организаторы итогового 26-го по счету форума, открывшегося в Москве.

"Всего за время проведения предпринимательских форумов "Мой бизнес" их посетили более 50 тыс. участников от Калининградской области до Камчатки. Форум принимали у себя Светлогорск, Севастополь, Новосибирск, Кызыл, Барнаул, Улан-Удэ, Ростов-на-Дону, Владивосток и другие города", - сказали организаторы.

На площадке в Москве - ВТБ Арене - собрались уже состоявшиеся и пока еще только начинающие предприниматели, а также те, кто задумывается об открытии своего бизнеса и пришел искать вдохновение. Еще более 20 тыс. предпринимателей со всех регионов следят за онлайн-трансляцией форума в личном кабинете портала мойбизнес.рф.

Сегодня в программе запланированы, в частности, выступления руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, бизнес-тренера и общественного деятеля Ирины Хакамады и многих других спикеров.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

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