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Малый и средний бизнес может арендовать в Москве свыше 100 помещений по льготной ставке

Минимальная ставка арендной платы для представителей малого и среднего бизнеса составляет 4,5 тыс. рублей за 1 кв. м. в год

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса в Москве в настоящее время могут арендовать напрямую у города 120 коммерческих помещений по льготной арендной ставке, сообщила в среду пресс-служба столичного Комплекса экономической политики.

"В настоящее время ведется прием заявок на участие в аукционах за право аренды 120 помещений, выставленных на торги по льготной арендной ставке для средних и малых предпринимателей. Площадь помещений, выставленных на торги, достигает 5 тыс. кв. м. Расположены помещения во всех округах Москвы", - цитирует пресс-служба главу столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева.

Он добавил, что все объекты можно арендовать на срок 10 лет, документацией также предусмотрена передача 50% площадей в субаренду и возможность пролонгации договора по истечении 10 лет. Минимальная ставка арендной платы за нежилые помещения для представителей малого и среднего бизнеса составляет 4,5 тыс. рублей за 1 кв. м. в год.

Кроме того, по словам Дегтева, на роуд-шоу в среду предпринимателям представили два аукциона по льготной аренде земельных участков для малого бизнеса. На аукционах выставят сразу четыре земельных участках. "До конца января следующего года предприниматели смогут поучаствовать в аукционах за право аренды земельного участка под строительство торгового объекта в деревне Десна и за право аренды участка на севере Москвы, на котором в будущем можно будет открыть автосервис. Еще два лота под строительство автостанций будут выставлены на торги в ближайшее время", - отметил Дегтев.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, которого также цитирует пресс-служба, в Москве программы поддержки малого бизнеса работают в разных отраслях экономики. "В городских торгах таким мероприятием может считаться введение льготной арендной ставки для представителей малого и среднего бизнеса, желающих арендовать помещение напрямую у столицы. Только с начала этого года почти 4700 претендентов принимали участие в таких аукционах. Средняя конкуренция на аукционах для средних и малых предпринимателей составила семь участников на лот", - сообщил Ефимов.

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