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Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в Подмосковье выросла вдвое в 2019 году

Всего в регионе было выделено более 1,2 млрд рублей

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 12 декабря. /ТАСС/. Объем финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье в текущем году увеличился вдвое и составил более 1,2 млрд рублей, в четверг сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

"Мы можем гордиться, что у нас одна из самых больших монетарных мер поддержки, - больше 1,2 млрд рублей выделяется в 2019 году на разные меры поддержки. Это и субсидирование затрат на приобретение оборудования, на лизинговые платежи, поддержка социального предпринимательства, поддержка внешнеэкономической деятельности <...> Количество средств, выделяемых на поддержку малого и среднего бизнеса растет. По последним годам он практически удвоился. Связано это с тем, что появляются новые меры поддержки, связанные с экспортом, с инженерингом, маркетингом", - сказал Хромов, отвечая на вопрос ТАСС.

Как отмечается в материале пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций Московской области, в прошлом году объем господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства составлял более 646 млн рублей. Кроме того, объем финансовой поддержки, предоставляемый из бюджета региона в текущем году увеличился на 80%, - он вырос с 450 млн рублей в прошлом году до 812 млн рублей в 2019 году.

Получателями финансовой поддержки из областного бюджета в прошлом году стали более 180 предпринимателей, в 2019 году этот показатель достиг 316 получателей.

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Россия
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