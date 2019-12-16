Васильева: МСП в России стоит активнее поддерживать колледжи в подготовке кадров

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Ольга Васильева считает, что представители малого и среднего предпринимательства (МСП) недостаточно активно оказывают поддержку региональным колледжам по подготовке кадров. Такое мнение она высказала в понедельник на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

"К сожалению, сегодня не все работодатели способны вкладывать финансовые средства в подготовку кадров. Мы активно сотрудничаем с рядом крупнейших корпораций, таких как "Росатом", "Ростех". Вместе с тем представители среднего и малого бизнеса недостаточно активно участвуют в поддержке региональных колледжей. Возникает очень интересная история - работодатели заявляют о том, что у них большой дефицит, при этом с очень большой неохотой участвуют в подготовке рабочих кадров и специальностей, о которых они говорят", - сказала Васильева.

Она отметила, что без активного участия работодателей в организации подготовки кадров, разработке образовательных программ, предоставления практик невозможно достичь задач, которые поставлены нацпроектом "Образование".