ПСБ готовит предложения по упрощению оценки компаний МСП в рамках поддержки малого бизнеса

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Промсвязьбанк предлагает упростить механизм оценки финансового состояния компаний в программах стимулирования и поддержки малого бизнеса "Корпорации МСП". Об этом сообщил ТАСС старший вице-президент - глава дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка (ПСБ) Александр Чернощекин.

В августе Банк России утвердил новую методику оценки кредитоспособности компаний МСП при выдаче займов. Новый сервис позволит малому и среднему бизнесу получить предложение по кредиту дистанционно, а банки смогут оценить кредитоспособность заемщика без обязательного использования его официальной отчетности, используя данные об объеме выручки по онлайн-кассам и иной информации, полученной с согласия клиента.

"Мы сейчас планируем к этой истории (кредитование компаний МСП с упрощенной методикой оценки - прим. ТАСС) добавить программу стимулирования и поддержки малого бизнеса вместе с "Корпорацией МСП", что позволит еще получать субсидию или гарантии под эти кредиты, что также расширит круг, потому что мы планируем гарантийное обеспечение сейчас добавлять за счет "Корпорации МСП", - сказал он.

Помимо этого Чернощекин рассчитывает, что банк сможет получать эти гарантии в автоматическом режиме. Пока оформление гарантий занимает больше времени, поскольку это связано с передачей документов. Здесь онлайн-кредитование невозможно, потому что решение должно приниматься практически моментально. ПСБ в данный момент ведет соответствующие переговоры с "Корпорацией МСП".

По словам топ-менеджера, именно Промсвязьбанк выступил автором нового метода оценки и инициатором этих изменений. "Мы попросили ЦБ эти изменения принять именно исходя из того, что у нас есть методы и способы оценки финансового состояния малого бизнеса, которые без сбора официальной отчетности позволяют получить лучший результат. <...> Регулятор это услышал, через какое-то время согласование методологии и подходов подошли к финальному результату и, соответственно, инструкция вышла", - сообщил старший вице-президент ПСБ.

Новый механизм оценки кредитоспособности компаний малого и среднего бизнеса позволил существенно снизить издержки банка при выдаче займов, а также увеличил доступность кредитов для микробизнеса, отмечает Чернощекин. "Себестоимость выдачи кредитов для малого бизнеса составляет 2,5-3% внутри процентной ставки. Для онлайн-кредитования она составляет примерно 0,5%. И, хотя по суммам онлайн-кредиты сейчас составляют не очень большой объем портфеля, но доступность кредитов для микробизнеса очень сильно выросла", - сказал он, добавив, что за 1,5 года действия нового механизма оценки в банке количество кредитующихся клиентов МСП увеличилось с 6 тыс. до 14 тыс.