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Доля внеплановых проверок малого бизнеса в Москве сократилась до 80,2% в 2019 году

В целом число проверок малого и среднего бизнеса в Москве увеличилось за год до 23,2 тыс., это связано с ростом числа компаний в сфере МСП

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Доля внеплановых проверок малого и среднего бизнеса в Москве сократилась с 2018 года с 97,2% до 80,2%. Об этом говорится в сведениях о контрольно-надзорных мероприятиях по Москве, которые в понедельник представила в столице статс-секретарь - заместитель гендиректора Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Наталья Ларионова.

В 2018 году соотношение плановых и внеплановых проверок МСП в столице составляло 2,8% к 97,2%, тогда как в этом году оно изменилось в сторону уменьшения "внеплана" - 19,8% к 80,2%. При этом по стране показатель составил 19,4% к 80,6% (5,6% к 94,4% в 2018 году).

В целом число проверок малого и среднего бизнеса в Москве увеличилось за год с 21,3 тыс. до 23,2 тыс., а по стране этот показатель вырос с 456 тыс. до 574 тыс. проверок, это связано, в том числе с ростом числа компаний в сфере МСП.

На одну организацию в Москве пришлось 1,9 проверки против 2,2 в 2018 году, в целом по РФ - 2,3 проверки (2,6 проверок в 2018 году).

Для того, чтобы предприниматели смогли сообщать о предполагаемых нарушениях, по их мнению, допущенных при проверках, с 15 октября на базе разработанного Корпорацией МСП информационного портала для малых и средних предприятий "Бизнес-навигатор МСП" по поручению президента РФ Владимира Путина запущен "зеркальный реестр". Через этот портал представители малого и среднего бизнеса могут оставить обращение на действия контрольно-надзорных органов.

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Россия
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