Корпорации МСП поддержит четыре инвестпроекта в Москве с объемом вложений 1,45 млрд рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) окажет финансовую поддержку четырем инвестиционным проектам в Москве, общий объем вложений в который оценивается в 1,45 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник журналистам глава корпорации Александр Браверман.

"Сегодня одобрено проектов на 1,45 млрд рублей. Все четыре проекта характеризуются высокотехнологичными областями. Это говорит о том, что малый и средний бизнес Москвы двигается от простых товаров, работ и услуг в направлении высоких технологий", - отметил он.

По данным корпорации, в частности, гарантийная поддержка проектов в рамках Национальной гарантийной системы составит 608,5 млн рублей, поддержка по программе льготного лизинга - 148,7 млн рублей.

Компания "Вуш" планирует привлечь финансирование для расширения сервиса "кикшеринга" - проката самокатов, который популярен как у жителей Москвы, так и у туристов. Компания "АКЗ Покрытия" предполагает проект увеличения объемов производства высокотехнологичных защитных покрытий, применяемых в таких областях как гражданское, инфраструктурное, дорожное строительство. Типография "Буки Веди" намерена приобрести новое оборудование, в том числе для печати детских учебников и литературы для людей с ограничениями по зрению. Проект социального предпринимательства может быть реализован с использованием лизингового инструментария господдержки.

Четвертый проект, который планирует компания "Неорос", касается разработки технологии и локализации высокоскоростного производства компонентов для производителей телекоммуникационного оборудования.

Проекты в совокупности позволят создать более 200 новых рабочих мест.