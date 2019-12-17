Более половины пользователей "Бизнес-навигатора МСП" показали рост выручки или численности

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более половины предпринимателей, которые воспользовались порталом "Бизнес-навигатор МСП", показали рост выручки или численности. Об этом сообщил во вторник глава Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман.

"На сегодня 1,3 млн предпринимателей в Российской Федерации воспользовались одним из 134 сервисов "Бизнес-навигатора МСП", из них 59%, то есть 700 тыс. показали, по данным Федеральной налоговой службы, рост выручки или численности", - сказал он на сессии корпорации в Москве.

Портал был разработан Корпорацией МСП и работает в России с 9 сентября 2016 года. Он призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Это бесплатный информационный ресурс, который позволяет предпринимателям протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать обо всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования.