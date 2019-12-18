В горных районах Чечни численность субъектов МСП в 2019 году выросла в четыре раза

ГРОЗНЫЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Численность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в пяти горных районах Чечни с начала 2019 года выросла в четыре раза до 484 благодаря региональной программе социально-экономического развития горных территорий, которая реализуется с 2017 года. Об этом сообщил в среду глава правительства региона Муслим Хучиев.

"В целях социально-экономического развития горных территорий правительством Чеченской Республики утверждена соответствующая программа, реализуемая как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. Численность субъектов МСП в горных районах выросла почти в четыре раза с 132 единиц в 2018 году до 484 единиц в 2019 году. В рамках оказания финансовой поддержки субъектам МСП в 2017-2019 годах микрофинансовыми организациями республики выдано 32 микрозайма на сумму более 45 млн рублей", - сказал он на совещании с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александра Матовникова.

По словам Хучиева, региональная программа позволила с 2017 года реализовать 125 проектов с общим объемом инвестиций более 1 млрд рублей, построить пять школ, детские сады, объекты культуры и спорта. "На стадии реализации находятся 133 инвестиционных проекта на сумму 1,2 млрд рублей и созданием 900 рабочих мест. В 2020 году планируется строительство двух школ, трех фельдшерско-акушерских пункта, и двух детских садов", - добавил премьер-министр республики.

Полпред в СКФО прибыл в республику с рабочим визитом в среду. Он посетил ряд объектов системы здравоохранения и образования в селах Ушкалой и Гухой Итум-Калинского района, а также провел совещание с участием главы Чечни Рамзана Кадырова, руководителей администраций горных районов и членов правительства на горнолыжном курорте "Ведучи".