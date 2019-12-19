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Женский бизнес в Москве стал чаще получать поручительства по кредиту

Кроме того, за два года доля компаний, где женщины владеют решающей долей (51-100%) выросла с 14% до 16%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Объем поручительств, выданных Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы компаниям, где учредители - женщины, вырос с 21% до 28% за последние два года. Об этом в четверг ТАСС сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"С 2017 года по конец 2019 года в структуре объема выданных поручительств доля компаний, где есть учредители-женщины, выросла с 21% до 28%. Рост отмечен и по сегменту, где женщины владеют решающей долей (51-100%) - с 14% до 16%, и там, где у женщин есть хотя бы минимальное участие (1-50%), - с 7% до 12%. Таким образом, можно сказать, что в фонд стали чаще обращаться компании с женщинами-учредителями", - цитирует пресс-служба главу департамента Алексея Фурсина.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выступает поручителем по кредитам как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционное развитие, покупку оборудования, рефинансирование и другие цели. Поручительство покрывает до 70% по кредиту, но не выше 100 млн рублей, по ставке 0,75% годовых. Получить гарантийную поддержку может компания с годовыми оборотами до 2 млрд рублей и с числом сотрудников до 250 человек.

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Россия
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