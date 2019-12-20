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ТПП рассчитывает в 2020 году завершить согласования по введению семейного патента

Глава палаты Сергей Катырин сообщил, что инициатива направлена на то, чтобы, в частности, упростить возможность оформления в компанию членов семьи

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России рассчитывает в 2020 году завершить согласование с профильными ведомствами и правительством РФ законопроекта о введении семейного патента, который упростит процедуру оформления членов семьи и предоставит меры господдержки для таких компаний из категории микробизнеса. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

"Завершили согласование с Министерством труда и социальной защиты РФ, сейчас будем дискутировать с Минфином, а потом с Минэкономразвития, у которого поддержка в этом плане есть. А дальше, если законопроект пройдет, нам нужно одобрение правительства, чтобы дальше двигаться в Госдуму. <…> Может быть, в течение полугода получится [завершить согласования]", - сказал он.

По его словам, данная инициатива в июле текущего года обсуждалась с президентом РФ Владимиром Путиным. Она направлена на то, чтобы, в том числе, упростить возможность оформления в компанию членов семьи.

"Сейчас оформление каждого рабочего в свою компанию обременяется порядка 40 документами - график отпусков, должностные обязанности и многое другое. Часто руководители компаний никак не оформляют всех членов семьи, то есть для государства они находятся в тени. Наше предложение было таким: предоставить возможность микропредприятию с численностью до 15 человек приобрести патент на семью и работать в течение года, не оформляя никаких других документов каждому члену семьи", - уточнил Катырин.

Он добавил, что также Торгово-промышленная палата продолжает работу по законодательному закреплению понятия семейного предпринимательства. Как сообщалось ранее, в средине июля 2019 года президент поддержал эту идею, отметив необходимость тщательно прописать в законодательстве определение семейного бизнеса.

Теги
РоссияКатырин, Сергей Николаевич
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