Пятьдесят московских компаний получат более 70 млн рублей на развитие экспорта

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пятьдесят компаний Москвы получат в общей сложности 71 млн рублей из городского бюджета на развитие экспорта, сообщила в понедельник пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

"В общей сложности мы одобрили выдачу субсидий 50 компаниям. Благодаря выданным субсидиям, московским компаниям будет проще вывести свою продукцию за рубеж, где есть рыночная ниша и спрос на нее, нарастить обороты производства, масштабировать бизнес и повысить престиж отечественных товаров", - цитирует пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

Некоторым экспортерам одобрили получение сразу нескольких субсидий. Среди компаний несколько разработчиков лазерного оборудования: "ЛазМедТек", "Лазер-Экспорт", "Авеста-Проект", разработчиков высокотехнологичной аппаратуры и электроники: "Крокус Наноэлектроника" и "Омега" и других.

Все компании зарегистрированы в качестве налогоплательщика в Москве, не имеют задолженности по налогам и сборам выше 100 тыс. рублей, в отношении них не проводятся процедуры банкротства, реорганизации или ликвидации, говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что столичные компании, экспортирующие продукцию за рубеж, имеют возможность получить субсидию до 3 млн рублей на сертификацию экспортной продукции, получение охранных документов (свидетельств или патентов) и транспортировку товаров, а также субсидию в размере до 500 тыс. рублей на сертификацию систем менеджмента. Поддержка предоставляется любым экспортно-ориентированным предприятиям Москвы, за исключением компаний ТЭК.