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На кольцевой линии столичного метро запустили поезд "Московский предприниматель"

Он будет курсировать в течение полугода
Описание
© Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новый тематический состав "Московский предприниматель" вышел на маршрут столичного метрополитена и будет в течение полугода курсировать по кольцевой линии, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска состава, проходящей в электродепо "Красная Пресня".

В вагонах поезда пассажиры могут прочитать советы о том, как начать свой бизнес, узнать об истории предпринимательства и предоставляемых мерах поддержки. Почти все краткие тезисы сопровождены QR-кодами, перводящими на сайт с подробной информацией.

"Это не просто некое брендирование транспорта, это "дорога" в содержательную историю создания и развития бизнеса. В этих вагонах есть истории предпринимателей, которые заложили основу бизнеса и до сих пор трудятся в Москве. Здесь представлены как современные предприниматели, которые уже стали известными, так и юные бизнесмены, делающие первые шаги", - сказал на церемонии руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Он выразил надежду, что в этом составе в течение полугода москвичи и гости столицы будут тратить время "не на пустую переписку, а озаботятся созданием новых бизнесов".

Глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин отметил, что популяризация предпринимательской инициативы является одной из задач нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

Предпринимательский поезд завершает цикл по запуску тематических составов в 2019 году. Также, по словам организаторов церемонии, к этому событию приурочен выпуск карт "Тройка", которые посвящены предпринимательству.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

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