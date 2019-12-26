Корпорация МСП впервые поддержала предпринимателя из пострадавшего от наводнения Тулуна

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) представила гарантию предпринимателю из пострадавшего от наводнения города Тулуна на 7,55 млн рублей. Гарантия позволит обеспечить исполнение обязательств по займу Фонда Моногорода.рф, сообщили в четверг в Корпорации МСП.

"Финансирование на льготных условиях предоставлено компании "Шанс", которая работает в Тулуне с 1993 года. Средства будут направлены на создание пункта шиномонтажа. Это первая гарантия, выданная Корпорацией МСП в рамках специального продукта для представителей малого и среднего бизнеса моногородов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Решение о необходимости разработки специальных мер государственной поддержки для компаний МСП из моногородов было принято после наводнения в Тулуне летом 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприниматели, чей бизнес пострадал в результате чрезвычайной ситуации, могут получить гарантию Корпорации МСП в размере до 100% от суммы займа, предоставленного Фондом Моногорода.рф под 0% годовых на капитальные вложения или текущую деятельность.

"Такая мера государственной поддержки позволит предпринимателям продолжить или, при необходимости, восстановить свое дело после тяжелой жизненной ситуации с минимальными издержками", - отметили в корпорации.

В конце ноября Фонд Моногорода.рф сообщал, что готов оказать поддержку пострадавшим при паводках в городе Тулун Иркутской области предпринимателям. Ущерб бизнесу в Тулуне, нанесенный двумя волнами летнего паводка, Министерство экономического развития Иркутской области оценило в 1,4 млрд рублей. Пострадали 260 предприятий малого и среднего бизнеса. 18 декабря было подписано первое соглашение о выдаче займа предпринимателю из Тулуна.