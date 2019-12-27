В Саратовской области вдвое увеличили объемы финансирования на поддержку МСП в 2019 году

САРАТОВ, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Саратовской области направили на поддержку предпринимателей порядка 215 млн рублей в 2019 году. Это примерно вдвое больше, чем в прошлом году, сообщила в пятницу ТАСС министр экономического развития региона Юлия Швакова.

"В 2018 году на реализацию мероприятий государственной поддержки предпринимательства было направлено 99,2 млн рублей. Начиная с 2019 года мероприятия господдержки предпринимательства реализуются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", на это было направлено 215 млн рублей", - сказала Швакова.

Она уточнила, что основная часть средств была выделена из федерального бюджета. Деньги были направлены, в том числе, на развитие и популяризацию МСП, льготное финансирование предпринимателей, проведение имиджевых и образовательных мероприятий.

"Так, например, более 3 тысяч предпринимателей смогли получить бесплатные консультации, различные образовательные мероприятия, принять участие в бизнес-миссиях и выставках", - пояснила министр.

При этом, по словам Шваковой, самой востребованной мерой поддержки предпринимателей остается получение льготных микрозаймов. "Областным Фондом микрокредитования выдано 130 льготных микрозаймов малому и среднему бизнесу на сумму около 206,9 млн. рублей, в том числе 9 микрозаймов субъектам бизнеса моногородов Вольск и Петровск по льготной ставке от 3% до 3,8% годовых", - пояснила Швакова.

Молодых предпринимателей обучают опытные

Все мероприятия, которые посещают бизнесмены, по словам Шваковой, тщательно продумываются. "Мы привлекаем людей в бизнес, рассказываем о возможностях, обучаем. В обучающих мероприятиях принимают участие известные бизнес-тренеры, бизнесмены, имеющие большой практический опыт, которые точно знают, как построить свой бизнес с нуля и остаться "на плаву". Это возможности, которых раньше не было у начинающих предпринимателей", - пояснила Швакова.

Она добавила, что такая работа продолжится и в будущем. "В 2020 году мы планируем направить на поддержку субъектов МСП порядка 175 млн рублей. Поддерживать бизнес необходимо, поскольку малый и средний бизнес - это опора общества, бизнеса и власти, и, конечно, драйвер экономики", - отметила Швакова.

В целом же на реализацию мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта до конца 2024 года планируется направить порядка 1 млрд рублей, большая часть средств будет выделена из федерального бюджета.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.