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Центр поддержки предпринимательства "Мой бизнес" открылся в Астрахани

В частности, в центре можно получить консультации по налоговому законодательству и бухгалтерскому учету

АСТРАХАНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Торжественное открытие центра поддержки предпринимательства "Мой бизнес", где будет оказываться более 200 услуг в режиме "одно окно", открылся в субботу в Астрахани. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Астраханской области.

"В Астрахани открылся центр "Мой бизнес", где будет оказываться более 200 услуг в режиме "одно окно". Теперь вся государственная инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства будет находиться в одном месте. Реализован проект, благодаря участию региона в федеральной программе поддержки малого и среднего предпринимательства (нацпроект МСП)", - сказали в пресс-службе.

По словам директора "Астраханского областного инновационного центра" Данилы Ивашковича, в центре помогут в составлении бизнес-планов, в юридическом оформлении документов, в маркетинговых услугах, в участии в бизнес-миссиях, общероссийских и международных выставках, а также дадут консультации по налоговому законодательству и бухгалтерскому учету. Все это поможет предпринимателям кратно сократить затраты, время и успешно развить дело. Кроме того, в центре бизнесмены смогут воспользоваться переговорной комнатой, а также конференц-залом.

"Уверен, что этот центр станет местом притяжения для тех людей, которые решили посвятить жизнь развитию бизнеса. Сегодня у нас около 3,5 тыс. представителей малого и среднего предпринимательства. Рассчитываем, что те условия, которые мы будем создавать, позволят нам к 2024 году нарастить количество участников бизнеса до 10 тыс.", - отметил в ходе открытия центра губернатор области Игорь Бабушкин.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства экономического развития, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в этом году более 2 тыс. астраханцев получили консалтинговую, образовательную, финансовую, маркетинговую и иную помощь. В 2020 году на развитие предпринимательства в регионе планируется направить более 139 млн рублей, из которых 135 млн - средства федерального бюджета.

Нацпроект МСП разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияАстраханская область
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