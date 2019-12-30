Первый бизнес-инкубатор открылся на Камчатке для 24 предпринимателей

ТАСС, 30 декабря. Первый в регионе бизнес-инкубатор открылся в Камчатском крае в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (МСП), сообщила в понедельник пресс-служба краевой администрации. Первыми резидентами стали 24 компании, работающие в сферах пищевой, перерабатывающей промышленности, а также IT.

"В Камчатском крае в рамках национального проекта открылся первый бизнес-инкубатор. Губернатору Камчатского края доложили, что проект по созданию бизнес-инкубатора реализуется в два этапа. В рамках первого уже подготовлены помещения общей площадью более 2,5 тыс. квадратных метров, что позволит разместить не менее 24 предпринимателей: пять компаний, занимающихся пищевой и перерабатывающей промышленностью, и еще 19, работающих в IT-сфере", - говорится в сообщении.

Помещения в инкубаторе предприниматели могут арендовать по цене в несколько раз ниже рыночной. Власти ожидают, что на базе инкубатора появятся производства камчатских сыров, творога, йогуртов, которые до этого практически не производились на полуострове. Кроме того, откроется еще один кондитерский цех, так как существующее в регионе предприятие не справляется со спросом.

По словам главы региона Владимира Илюхина, выбор отраслей продиктован в первую потребностями экономики Камчатского края. Информационные технологии сами по себе являются одним из самых динамично развивающихся направлений в стране и в мире. В сфере пищевой промышленности, по мнению губернатора, необходимо насыщать местный рынок конкурентной продукцией, чтобы максимально удовлетворить спрос жителей региона.

В рамках второго этапа развития площадь бизнес-инкубатора увеличат на 2,3 тыс. квадратных метров. Он создается в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Суммарно благодаря запуску новых компаний планируется создать около 120 рабочих мест.

Нацпроект МСП разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.