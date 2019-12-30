"Напрямик ближе, кругом - скорее". Как сделать бизнес на перевозках грузов в Калининград

Два бизнеса

Шведков родился в Казахстане и там же закончил вуз по специальности инженера-системотехника, затем получил второе образование - экономическое. После учебы он некоторое время работал на государственной службе, в таможенных органах, а в конце 1990-х годов переехал в российский Калининград.

Там он устроился в компанию, продававшую бумажные изделия, где занимался вопросами логистики - то есть как доставить товар из одной точки в другую по оптимальному маршруту и с меньшими затратами. Еще через какое-то время переориентировался с целлюлозы на доставку нефтепродуктов на автозаправочные станции.

Уже тогда Шведков изучил вопрос железнодорожного сообщения между своим городом и остальной частью России. Дело в том, что Калининградская область - единственный в стране регион, который не граничит ни с одним другим российским. Поэтому чтобы добраться туда или уехать обратно по железной дороге нужно пересечь территории сопредельных государств - Латвии и Литвы или Белоруссии и Литвы. Кстати, если речь идет о доставке не грузов, а пассажиров, то им для такого путешествия потребуется упрощенный транзитный документ на железнодорожный транспорт, либо шенгенская виза.

Есть и третий путь - по воде, из Санкт-Петербурга через Балтийское море. Но это приведет к существенному удорожанию доставки товара, так как процесс сопряжен с дополнительной выгрузкой и погрузкой.

Помимо географии доставки Шведков на своей работе узнавал о компаниях, которые заказывают такую грузоперевозку, изучал себестоимость данной услуги и тарифную политику государств.

В 2008 году, когда пошел десятый год после переезда в Россию, он решил вложить весь свой полученный опыт в создание собственного бизнеса, зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель. Стартовых инвестиций, кроме уплаты пошлины при регистрации, это не потребовало.

"На начальном этапе работа заключалась в том, что я покупал квоты на ввоз нефтепродуктов в Калининградскую область под конкретных заказчиков. Это было востребовано. Не будет же компания для ввоза 300 тонн бензина, покупать квоту на 3 тыс. Поэтому они приходили ко мне, то есть к ИП, я собирал заказы и покупал квоты на минимально допустимый или нужный объем, если он превышал минимум", - объясняет предприниматель.

Новый формат работы

По этой схеме он успешно работал до отмены квот и параллельно занимался изучением логистики и транспортно-экспедиторских услуг. Результатом в 2012 году стала новая модель бизнеса.

"Если прежде я покупал квоты на ввоз нефтепродуктов под конкретных заказчиков и на конкретные объемы, то сейчас начал предлагать комплексную услугу на доставку грузов всем и в любом объеме. Ясно, что компания из Калининграда, предположим, купившая вагон сахара в Липецке, самостоятельно не будет ездить в каждую страну - Белоруссию и Литву - и заключать договоры с администрациями железных дорог этих государств на провоз по их территории этого вагона. Поэтому они приходили ко мне, то есть к ИП, который имел такие договоры, и договаривались о процедурах доставки и оплаты", - поясняет предприниматель.

Одновременно в том же году ему пришлось ликвидировать старое ИП и открыть новое.

Новая модель требовала расширения клиентской базы, в которую входили преимущественно малые компании, постоянные клиенты. Так, уже через год ему удалось выиграть тендер на экспедирование грузов на календарный год (с ежемесячным объемом перевозки до 15 тыс. тонн нефтепродуктов) для компании "Лукойл", заработав на этом свой первый миллион. За этим последовал контракт с другим российским нефтяным гигантом - "Роснефтью". Были в списке и иностранные заказчики. Так, для Белорусской транспортной компании он доставлял соль и различные удобрения. Пользоваться его услугами, по словам предпринимателя, заказчикам было выгодно.

"Преимуществом перед конкурентами было как раз то, что я оформлен как ИП, ведь затратная часть у фирмы выше, чем у предпринимателя. Взять хотя бы содержание штата или уплату налогов. Да и скорость взаимодействия другая - клиент общается не через какие-то звенья в виде менеджеров и других специалистов, а работает и заключает контракт напрямую через руководителя", - поясняет он.

Сегодня в списке постоянных клиентов предпринимателя около 20 компаний из различных сфер бизнеса: переработки и реализации нефтепродуктов, строительства, деревообработки и сельского хозяйства. Со многими из них Шведков работает уже седьмой год подряд.

Минимальный объем перегона для всех заказчиков – единица железнодорожного транспорта: вагон, платформа или цистерна. А цена доставки груза соответствует средней по региону. Доставлять можно любые товары и изделия, которые может вместить железнодорожный транспорт.

"Сегодня оборот компании составляет около 3,5 млн рублей в месяц, при этом в какой-то период может быть 700 тыс., а в другой - 5 млн, - отмечает Шведков. - В этом бизнесе существуют валютные риски, но обычно в договор закладывается курсовая разница. Также существует также проблема нехватки оборотных средств, особенно остро этот вопрос стоит под конец года, как сейчас. Дело в том, что январь - "выпадающий" месяц, и поэтому многие компании будут покупать и везти под Новый год крупные объемы, а рассчитываться потом. Поэтому мне нужно будет пока платить своими деньгами".

Восполнить нехватку оборотных средств в этом году предпринимателю помог кредит, который он оформил в Промсвязьбанке по программе "Без бумаг", подразумевающей онлайн-оформление.

"Я взял 1,9 млн рублей на два года по ставке 17,9% годовых по этой программе. Очень понравились условия: без залога, без комиссии и все через интернет. От заявки до получения средств на расчетный счет, которыми сразу можно было воспользоваться, ушло всего пять дней", - признался предприниматель.

Шведков говорит, что сейчас же собственники подвижного состава (вагонов) лишь предоставляют свой вагон, а остальными процедурами приходится заниматься через другие фирмы. "Развитие своего бизнеса я связываю с тем, что удастся договориться с собственниками на весь комплекс услуг - то есть доставки груза от завода клиента до обозначенной точки поставки, включая погрузку, выгрузку и другие процедуры", - пояснил предприниматель.