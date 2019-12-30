В Орле в 2022 году создадут промышленный парк стоимостью более 200 млн рублей для МСП

ОРЕЛ, 30 декабря. /ТАСС/. Новый промышленный (индустриальный) парк для размещения малых и средних предприятий создадут в Орловской области в 2022 году по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Объем инвестиций в промпарк составит более 200 млн рублей, сообщил в понедельник глава региона Андрей Клычков на ежегодной итоговой пресс-конференции.

Мощности действующего индустриального парка "Орел", размещенного на площадке орловского завода "Северсталь-метиз", уже заполнены. Его площадь превышает 120 га, уточнили в пресс-службе правительства региона. В промпарке, созданном в 2006 году, работают более 50 инвесторов.

"По нацпроекту МСП: на 2022 год нам удалось добиться принятия решения о выделении более 200 млн рублей для реализации проекта по промпарку. К 2022 году проект будет реализован, что послужит дополнительным стимулом для запуска новых предприятий и [расширения] существующих", - сказал Клычков.

В пресс-службе правительства Орловской области ТАСС пояснили, что проект предусматривает формирование единой обустроенной территории, подготовленной к размещению малых и средних предприятий в сферах логистики и промышленности. На площадке разместятся как минимум 10 производств. В 2020 году будет разработана проектно-сметная документация. Средства в полном объеме предусмотрены для Орловской области на 2022 год и включены в федеральный и областной бюджеты.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент РФ Владимир Путин в майском указе. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, а также популяризация предпринимательства.