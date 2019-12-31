{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Зеленоглазое такси". Как дончанин создал таксопарк в Краснодаре

Предприниматель Владислав Сухарев рассказал ТАСС, как перебрался с Украины на юг России и создал таксопарк для сервиса "Яндекс.Такси"
Описание
© Анастасия Зотова/ТАСС

Подключение к сервису

Владислав родился и получил образование в Донецке, но из-за военных действий в 2014 году перебрался в Краснодар, попросив российское гражданство, которое получил в упрощенном порядке. Свои накопления он потратил на покупку квартиры и автомобиля, а, чтобы обеспечить заработок, с начала 2015 года решил развозить пассажиров, временно устроившись таксистом.

В это время в Краснодаре начал работать сервис "Яндекс.Такси", позволяющий через мобильное приложение заказать такси. Мужчина заинтересовался принципом его работы и выяснил интересные детали, которые легли в основу его бизнес-идеи.

"Я узнал, что компания "Яндекс.Такси" не работает напрямую с таксистами. Чтобы пользоваться сервисом, водители должны быть подключены к юридическому лицу, то есть таксопарку. С одной стороны, эта структура занимается обслуживанием автомобилей и осуществляет взаиморасчеты с шоферами, а с другой – берет комиссию с заказов, на чем и зарабатывает. Поэтому я решил выступить в роли такого таксопарка и для этого в 2016 году оформился как индивидуальный предприниматель", – рассказал Владислав.

Конечно, параллельно с ним похожий бизнес в городе начали создавать и другие предприниматели. Но своим преимуществом Владислав считает фиксированную комиссию, которая собиралась с водителей, – 250 рублей в неделю. При этом конкуренты удерживали до 6% с каждого заказа. В дополнение 10% с любого заказа забирал онлайн-сервис. Поэтому водители стремились сохранить выручку и выбирали лучшие условия, которые на рынке как раз и предлагал Владислав.

"В первые три месяца подключил к сервису 15 автомобилей. Это были водители, которых я знал лично, вращаясь в этой среде. Рекламу не давал, зато помогало "сарафанное радио" – таксисты приводили своих знакомых, а те – своих, и так далее. Более того, в таксопарк начали включать автомобили не только из Краснодара, но еще из Ростова-на-Дону, Ставрополя, Москвы", – отмечает предприниматель.

Он вспоминает, что работал из дома чуть ли не круглыми сутками, лично отвечая на телефонные звонки клиентов. Но справиться с возрастающим наплывом одному было сложно. Поэтому в том же 2016 году, в момент, когда число подключенных автомобилей достигло сотни, он арендовал офис за 10 тыс. рублей в месяц и нанял операторов звонков.

Параллельно была оптимизирована система выплаты денег водителям. Прежде она строилась по такой схеме: когда пассажир оплачивал поездку картой, то эти средства приходили на расчетный счет таксопарка. Часть из них забирал сервис онлайн-заказа такси, еще часть – таксопарк, и после перерасчета их получал водитель. Владислав ускорил эту процедуру, обеспечив моментальные безналичные выплаты водителям.

"Удобная схема работы привлекала все больше и больше клиентов, и к 2017 году число подключенных к автопарку автомобилей выросло до 800, а бизнес начал приносить до 70 тыс. рублей чистой прибыли в неделю", - говорит предприниматель.

Развитие автопарка

В то же время он начал замечать, что в Москве водители все чаще таксовали не на личных автомобилях, а на арендованных. Краснодарский бизнесмен решил последовать этому тренду и приобрести собственный автопарк. Для этого за 2017-2018 годы он приобрел в лизинг 40 автомобилей белого цвета марки Datsun on-DO (бюджетный переднеприводный седан, разработанный концерном Datsun совместно с японской компанией Nissan на платформе LADA Granta - Прим.), партиями по пять штук.

Каждое транспортное средство брендировалось символикой сервиса заказов такси, на них оформлялись страховые полисы. Вложения в каждую машину, с учетом первоначального взноса в размере 10% от общей стоимости, составили около 100 тыс. рублей.

Чтобы вести бизнес по новой схеме, отдавая автомобили в аренду, предпринимателю пришлось зарегистрировать компанию (общество с ограниченной ответственностью, ООО – Прим. ТАСС), а также изменить схему взимания комиссии с водителей. К этому времени сервис удерживал с них 18% стоимости заказа, и к этим выплатам добавилась комиссия таксопарка - 4%. Но она была все же меньше, чем у конкурентов, которые установили планку на уровне 5%.

Были ужесточены и требования для работы водителей: стаж вождения от трех лет, возраст от 25 лет, прописка только в Краснодаре или Краснодарском крае. Все те, кто соответствовал критериям, перед поездками проходили медицинский осмотр.

Кроме того, потребовалось арендовать новый офис с платой 25 тыс. рублей в месяц. Дело в том, что старое помещение располагалось на третьем этаже, что увеличивало время на обслуживание машин перед выездом. "У нас появилось большое и уютное здание прямо на территории станции технического обслуживания (СТО), рядом ­– круглосуточный автомагазин, кафе, что делает его удобным для водителей", – поясняет Владислав.

По его словам, такие условия позволяют таксисту заработать на арендованной машине около 75 тыс. рублей в месяц при ежедневной работе.

"В среднем за свой рабочий день водитель в Краснодаре получает заказов на 6 тыс. рублей. Из них вычитаем 1 тыс. рублей на заправку топливом, еще 1,1 тыс. уходит на комиссию в пользу сервиса и нашей компании, а также минус 1,4 тыс. за аренду автомобиля в сутки. Получаем примерно 2,5 тыс. в день или 75 тыс. в месяц. На собственном автомобиле можно зарабатывать больше ­– до 117 тыс.", – отмечает предприниматель.

По его словам, водители начали активно пользоваться услугами таксопарка из 40 автомобилей. Параллельно продолжал работать формат, когда шофер мог подключиться к сервису на собственном автомобиле - таких к концу 2019 года стало около тысячи. Таким образом, за счет возросшего числа клиентов, компания с момента запуска переросла из микробизнеса в сегмент малого предпринимательства. Для работы с клиентами в ней сейчас штатно работают 20 сотрудников – менеджеры, в том числе по вопросам подключения к онлайн-заказам, бухгалтеры и механики.

Расширение бизнеса

Владислав планирует и дальше развивать свой бизнес. Например, в ближайшие два года намерен развивать собственную станцию техобслуживания.

"Отдавать автомобили в сторонние сервисы – затратно. Выгоднее держать собственных механиков несколько человек, платить им фиксированную зарплату, и они будут заниматься обслуживанием только наших машин. Кроме того, лучше закупать запчасти не в магазине, а у поставщика определенными партиями. За время ведения бизнеса уже появилось понимание, что ломается чаще и что нужно держать в запасе. Допустим, в сырую погоду – с середины осени до середины весны – на машинах часто меняются подшипники. Их можно покупать заранее и держать у себя", – рассказывает Владислав.

В ближайшие два года он намерен расширить автопарк как минимум до 60 машин. Еще одна задача, которую ставит перед собой предприниматель – приобрести землю в кредит, чтобы построить на участке СТО, где также будет располагаться офис с парковкой, газовая заправка и автомойка. Это, по его словам, сократит расходы контрагентам и замкнет все деньги в одной компании.

Для воплощения идеи он воспользовался кредитом в Промсвязьбанке, по программе "Без бумаг", которая предоставляет онлайн-оформление.

"Некоторые банки отказывали в выдаче средств из-за того, мотивировав это тем, что у меня слишком "свежий" российский паспорт. А в Промсвязьбанке отнеслись лояльно, выдав 1 млн 240 тыс. рублей на покупку оборудования для СТО. На эти средства приобретем подъемники, балансировочные аппараты, инструменты и ящики под них", – говорит Владислав.

Он планирует и дальше сотрудничать с банком. "Если мы найдем более подходящую территорию для станции техобслуживания в течение трех месяцев, то обратимся к ним за кредитом под эту земля", – добавляет предприниматель.

Когда Владислав только начинал бизнес, то был единственным в этой сфере в Краснодаре. "Сейчас на рынке около 10 конкурентов, в том числе которых я сам "наплодил", рассказывая, что и откуда берется. Но все они не настолько существенные, чтобы трактовать свою политику. Наши водители уверены, что получат деньги за свои заказы, у нас отличная репутация", – подытожил предприниматель.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Орле в 2022 году создадут промышленный парк стоимостью более 200 млн рублей для МСП
Глава региона Андрей Клычков отметил, что проект послужит дополнительным стимулом для запуска новых предприятий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС