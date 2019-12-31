"Зеленоглазое такси". Как дончанин создал таксопарк в Краснодаре

Подключение к сервису

Владислав родился и получил образование в Донецке, но из-за военных действий в 2014 году перебрался в Краснодар, попросив российское гражданство, которое получил в упрощенном порядке. Свои накопления он потратил на покупку квартиры и автомобиля, а, чтобы обеспечить заработок, с начала 2015 года решил развозить пассажиров, временно устроившись таксистом.

В это время в Краснодаре начал работать сервис "Яндекс.Такси", позволяющий через мобильное приложение заказать такси. Мужчина заинтересовался принципом его работы и выяснил интересные детали, которые легли в основу его бизнес-идеи.

"Я узнал, что компания "Яндекс.Такси" не работает напрямую с таксистами. Чтобы пользоваться сервисом, водители должны быть подключены к юридическому лицу, то есть таксопарку. С одной стороны, эта структура занимается обслуживанием автомобилей и осуществляет взаиморасчеты с шоферами, а с другой – берет комиссию с заказов, на чем и зарабатывает. Поэтому я решил выступить в роли такого таксопарка и для этого в 2016 году оформился как индивидуальный предприниматель", – рассказал Владислав.

Конечно, параллельно с ним похожий бизнес в городе начали создавать и другие предприниматели. Но своим преимуществом Владислав считает фиксированную комиссию, которая собиралась с водителей, – 250 рублей в неделю. При этом конкуренты удерживали до 6% с каждого заказа. В дополнение 10% с любого заказа забирал онлайн-сервис. Поэтому водители стремились сохранить выручку и выбирали лучшие условия, которые на рынке как раз и предлагал Владислав.

"В первые три месяца подключил к сервису 15 автомобилей. Это были водители, которых я знал лично, вращаясь в этой среде. Рекламу не давал, зато помогало "сарафанное радио" – таксисты приводили своих знакомых, а те – своих, и так далее. Более того, в таксопарк начали включать автомобили не только из Краснодара, но еще из Ростова-на-Дону, Ставрополя, Москвы", – отмечает предприниматель.

Он вспоминает, что работал из дома чуть ли не круглыми сутками, лично отвечая на телефонные звонки клиентов. Но справиться с возрастающим наплывом одному было сложно. Поэтому в том же 2016 году, в момент, когда число подключенных автомобилей достигло сотни, он арендовал офис за 10 тыс. рублей в месяц и нанял операторов звонков.

Параллельно была оптимизирована система выплаты денег водителям. Прежде она строилась по такой схеме: когда пассажир оплачивал поездку картой, то эти средства приходили на расчетный счет таксопарка. Часть из них забирал сервис онлайн-заказа такси, еще часть – таксопарк, и после перерасчета их получал водитель. Владислав ускорил эту процедуру, обеспечив моментальные безналичные выплаты водителям.

"Удобная схема работы привлекала все больше и больше клиентов, и к 2017 году число подключенных к автопарку автомобилей выросло до 800, а бизнес начал приносить до 70 тыс. рублей чистой прибыли в неделю", - говорит предприниматель.

Развитие автопарка

В то же время он начал замечать, что в Москве водители все чаще таксовали не на личных автомобилях, а на арендованных. Краснодарский бизнесмен решил последовать этому тренду и приобрести собственный автопарк. Для этого за 2017-2018 годы он приобрел в лизинг 40 автомобилей белого цвета марки Datsun on-DO (бюджетный переднеприводный седан, разработанный концерном Datsun совместно с японской компанией Nissan на платформе LADA Granta - Прим.), партиями по пять штук.

Каждое транспортное средство брендировалось символикой сервиса заказов такси, на них оформлялись страховые полисы. Вложения в каждую машину, с учетом первоначального взноса в размере 10% от общей стоимости, составили около 100 тыс. рублей.

Чтобы вести бизнес по новой схеме, отдавая автомобили в аренду, предпринимателю пришлось зарегистрировать компанию (общество с ограниченной ответственностью, ООО – Прим. ТАСС), а также изменить схему взимания комиссии с водителей. К этому времени сервис удерживал с них 18% стоимости заказа, и к этим выплатам добавилась комиссия таксопарка - 4%. Но она была все же меньше, чем у конкурентов, которые установили планку на уровне 5%.

Были ужесточены и требования для работы водителей: стаж вождения от трех лет, возраст от 25 лет, прописка только в Краснодаре или Краснодарском крае. Все те, кто соответствовал критериям, перед поездками проходили медицинский осмотр.

Кроме того, потребовалось арендовать новый офис с платой 25 тыс. рублей в месяц. Дело в том, что старое помещение располагалось на третьем этаже, что увеличивало время на обслуживание машин перед выездом. "У нас появилось большое и уютное здание прямо на территории станции технического обслуживания (СТО), рядом ­– круглосуточный автомагазин, кафе, что делает его удобным для водителей", – поясняет Владислав.

По его словам, такие условия позволяют таксисту заработать на арендованной машине около 75 тыс. рублей в месяц при ежедневной работе.

"В среднем за свой рабочий день водитель в Краснодаре получает заказов на 6 тыс. рублей. Из них вычитаем 1 тыс. рублей на заправку топливом, еще 1,1 тыс. уходит на комиссию в пользу сервиса и нашей компании, а также минус 1,4 тыс. за аренду автомобиля в сутки. Получаем примерно 2,5 тыс. в день или 75 тыс. в месяц. На собственном автомобиле можно зарабатывать больше ­– до 117 тыс.", – отмечает предприниматель.

По его словам, водители начали активно пользоваться услугами таксопарка из 40 автомобилей. Параллельно продолжал работать формат, когда шофер мог подключиться к сервису на собственном автомобиле - таких к концу 2019 года стало около тысячи. Таким образом, за счет возросшего числа клиентов, компания с момента запуска переросла из микробизнеса в сегмент малого предпринимательства. Для работы с клиентами в ней сейчас штатно работают 20 сотрудников – менеджеры, в том числе по вопросам подключения к онлайн-заказам, бухгалтеры и механики.

Расширение бизнеса

Владислав планирует и дальше развивать свой бизнес. Например, в ближайшие два года намерен развивать собственную станцию техобслуживания.

"Отдавать автомобили в сторонние сервисы – затратно. Выгоднее держать собственных механиков несколько человек, платить им фиксированную зарплату, и они будут заниматься обслуживанием только наших машин. Кроме того, лучше закупать запчасти не в магазине, а у поставщика определенными партиями. За время ведения бизнеса уже появилось понимание, что ломается чаще и что нужно держать в запасе. Допустим, в сырую погоду – с середины осени до середины весны – на машинах часто меняются подшипники. Их можно покупать заранее и держать у себя", – рассказывает Владислав.

В ближайшие два года он намерен расширить автопарк как минимум до 60 машин. Еще одна задача, которую ставит перед собой предприниматель – приобрести землю в кредит, чтобы построить на участке СТО, где также будет располагаться офис с парковкой, газовая заправка и автомойка. Это, по его словам, сократит расходы контрагентам и замкнет все деньги в одной компании.

Для воплощения идеи он воспользовался кредитом в Промсвязьбанке, по программе "Без бумаг", которая предоставляет онлайн-оформление.

"Некоторые банки отказывали в выдаче средств из-за того, мотивировав это тем, что у меня слишком "свежий" российский паспорт. А в Промсвязьбанке отнеслись лояльно, выдав 1 млн 240 тыс. рублей на покупку оборудования для СТО. На эти средства приобретем подъемники, балансировочные аппараты, инструменты и ящики под них", – говорит Владислав.

Он планирует и дальше сотрудничать с банком. "Если мы найдем более подходящую территорию для станции техобслуживания в течение трех месяцев, то обратимся к ним за кредитом под эту земля", – добавляет предприниматель.

Когда Владислав только начинал бизнес, то был единственным в этой сфере в Краснодаре. "Сейчас на рынке около 10 конкурентов, в том числе которых я сам "наплодил", рассказывая, что и откуда берется. Но все они не настолько существенные, чтобы трактовать свою политику. Наши водители уверены, что получат деньги за свои заказы, у нас отличная репутация", – подытожил предприниматель.