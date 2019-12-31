В комитете СФ выступили за скорейшее освобождение микропредприятий от налогов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Шаги по освобождению микропредприятий от налоговой нагрузки важно проработать как можно скорее, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

"Я думаю, что эта инициатива имеет все шансы на то, чтобы быть реализованной. Конечно, налоговые льготы - один из серьезных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, эффективно работающих предпринимателей и предприятий. Я не берусь оценить временную перспективу, но, несомненно, эти шаги важно проработать как можно скорее", - пояснил Долгов.

Сенатор добавил, что одним из основных вопросов работы палаты в 2020 году будет разработка специального режима поддержки малого и среднего бизнеса в Арктической зоне России.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что выступает за ослабление налогового бремени для малого и среднего бизнеса. Матвиенко также допустила полное освобождение микропредприятий от налоговой нагрузки.