{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В комитете СФ выступили за скорейшее освобождение микропредприятий от налогов

Одним из основных вопросов работы палаты в 2020 году будет разработка специального режима поддержки малого и среднего бизнеса в Арктической зоне России, заявили в СФ

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Шаги по освобождению микропредприятий от налоговой нагрузки важно проработать как можно скорее, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

"Я думаю, что эта инициатива имеет все шансы на то, чтобы быть реализованной. Конечно, налоговые льготы - один из серьезных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, эффективно работающих предпринимателей и предприятий. Я не берусь оценить временную перспективу, но, несомненно, эти шаги важно проработать как можно скорее", - пояснил Долгов.

Сенатор добавил, что одним из основных вопросов работы палаты в 2020 году будет разработка специального режима поддержки малого и среднего бизнеса в Арктической зоне России.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что выступает за ослабление налогового бремени для малого и среднего бизнеса. Матвиенко также допустила полное освобождение микропредприятий от налоговой нагрузки.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияДолгов, Константин Константинович
Реклама на ТАСС
"Зеленоглазое такси". Как дончанин создал таксопарк в Краснодаре
Предприниматель Владислав Сухарев рассказал ТАСС, как перебрался с Украины на юг России и создал таксопарк для сервиса "Яндекс.Такси"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС