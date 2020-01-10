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Центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес" открылся в Карачаево-Черкесии

Всего в республике зарегистрировано свыше 11 тыс. представителей малого и среднего бизнеса

ЧЕРКЕССК, 10 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) запустили работу центра поддержки малого и среднего предпринимательства "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"В Карачаево-Черкесии в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" заработал центр "Мой бизнес" для содействия успешной работе бизнеса в регионе", - говорится в сообщении.

Центр будет осуществлять полную поддержку малого и среднего бизнеса начиная с консультаций, предоставления кредитов по льготной ставке и заканчивая поддержкой экспорта на всех этапах, также для предпринимателей будут проводиться обучающие курсы и тренинги. Начинающим и действующим предпринимателям будет оказываться содействие в участии в ярмарках и форумах.

На базе центра "Мой бизнес" будут работать центр поддержки предпринимательства КЧР, центр координации поддержки экспорта республики, центр молодежного инновационного творчества КЧР, центр инноваций социальной сферы региона, центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в КЧР, гарантийный фонд поддержки предпринимательства КЧР и микрокредитная компания республики.

По данным Единого реестра субъектов МСП, в Карачаево-Черкесии сейчас 11,24 тыс. представителей малого и среднего бизнеса с 18 тыс. работников.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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