Предприниматели Крыма получат возможность получать кредиты под 3-6%

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Предприниматели Республики Крым получат возможность получения кредитов на срок до 15 лет под 3-6% годовых, сообщил в субботу глава республики Сергей Аксенов на совещании по реализации национальных проектов в регионе.

"Президент вчера принял решение выдать банку РНКБ соответствующий финансовый ресурс для того, чтобы в республике в более широком масштабе заработала программа развития и поддержки предпринимательства, промышленности. Длинные кредиты там, до 15 лет, от 3 до 6%. Такое решение, эксклюзивно [для Крыма], было принято вчера. Банку соответствующие полномочия будут делегированы. Инструменты для развития будут", - сказал Аксенов.

Он не назвал сумму, которую выделят банку, отметив, что источник финансирования будет определен правительством РФ на следующей неделе.

"Мы анализировали ситуацию: нам не хватает длинных кредитов в промышленности. В строительную сферу необходимо порядка 70 млрд рублей, чтобы прорывные моменты наступили в экономике. Не хватает денег на круглогодичное обустройство санаториев - примерно 30 млрд рублей", - отметила вице-премьер - министр финансов республики Ирина Кивико.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 170 отделений, установлено более 800 банкоматов, более 20 тысяч платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. Банк обслуживает более 2,1 млн физических лиц и около 65 тыс. корпоративных клиентов.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.