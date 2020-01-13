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Сергей Шнуров расскажет о креативном мышлении на фестивале предпринимательства "СтудФест"

Предполагается, что в мероприятии примут участие около 15 тыс. человек

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров расскажет участникам фестиваля предпринимательства "СтудФест", который пройдет 26 января, о навыках креативного мышления, а телеведущая Тина Канделаки расскажет о развитии управленческих качеств, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"О навыках креативного мышления аудитории поведает музыкант Сергей Шнуров, а развить управленческие качества поможет телеведущая Тина Канделаки. Кроме того, реализовать на практике интересные бизнес-идеи молодым людям помогут сооснователь CarPrice Эдуард Гуринович, ресторатор и руководитель сети быстрого питания "Теремок" Михаил Гончаров, сооснователь сети гипермаркетов Hoff Михаил Кучмент и основатель игровых компаний "Иннова Системс" и "Кидзания" Георгий Чумбуридзе", - рассказали в пресс-службе.

Фестиваль, который будет проходить под лозунгом "Что важнее - идеи или возможности?", соберет около 15 тыс. человек, ожидают его организаторы. В течение дня участников ждут лекции от наставников и экспертов о том, как основать свой бизнес, а также открытые мастер-классы в области медиа, стартапов и финансов.

Кроме того, молодые люди смогут попасть в команду к наставникам и поработать над созданием собственного бизнес-проекта. Для этого до 20 января нужно отправить заявку на сайте фестиваля и пройти отборочный тур. Экспертное жюри, состоящее из предпринимателей, представителей Фонда развития интернет-инициатив и инновационного центра "Сколково", отберет наиболее интересные проекты, имеющие в своей основе яркие и актуальные идеи. В финал выйдут 40 команд до четырех участников, которые представят четыре направления: продвижение коммерческих продуктов и услуг, технологические (инновационные) проекты, проекты в сфере социального предпринимательства, международные бизнес-инициативы. По итогам конкурса будут отобраны четыре победителя, уточнили в департаменте.

"Фестиваль студенческого предпринимательства - не просто место, где участники смогут задать вопросы экспертам, деловым людям и представителям власти о том, как начать свое дело, но и пообщаться с единомышленниками, а также завести полезные знакомства", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Участие в фестивале бесплатное по предварительной регистрации на сайте мероприятия.

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