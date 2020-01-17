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Как создать бизнес на производстве травяных чаев

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Описание
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС

Жители Татарстана Николай Афанасьев и Рамиль Яруллин работали в компании по продаже пищевых ингредиентов, которая из-за кризиса в конце 2014 года оказалась убыточной. Однако они не отчаялись и запустили другое дело, связанное с производством травяного чая - оба были большие любители этого горячего безалкогольного напитка, в который для ароматного вкуса добавляли фрукты, плоды или дикорастущие растения.

С 2015 года они запустили производство сувенирных весовых чаев, которые поставляли в местные лавки для продажи туристам, а затем благодаря растущему спросу в течение четырех лет зашли в крупные федеральные сети. Для этого была разработана, в частности, серия чаев "Доброе утро", "Добрый день" и "Добрый вечер", рецептура которых была подобрана таким образом, чтобы утренний напиток был бодрящий, дневной - укрепляющий, а вечерний - восстанавливающий. А с 2019 года компания, которая уже расширила ассортимент, начала экспортные поставки в Китай.

Кроме того, недавно предприниматели создали кооператив, куда вошли крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, занимающиеся сбором и заготовкой дикоросов и ягод для производства натурального чая. В ближайших планах - увеличить число отечественных производителей сырья двое, до 100 хозяйств. Также бизнесмены надеются уже в 2020 году выйти со своей продукцией на рынки США, Объединенных Арабских Эмиратов и стран Европы.

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"За чаем не скучаем". Как бизнесмены из Татарстана создали производство травяных чаев
Бизнесмены Николай Афанасьев и Рамиль Яруллин рассказали ТАСС, как организовали производство чая из трав, фруктов и ягод, объединив в кооператив 50 хозяйств для поставки сырья
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