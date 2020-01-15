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Аграрии Татарстана в 2019 году получили более 410 млн рублей по нацпроекту

По программе "Агростартап" гранты от 2 до 4 млн рублей получили 103 заявителя, еще 29 кооперативам предоставили субсидии на развитие бизнеса на сумму 98,9 млн рублей

КАЗАНЬ, 15 января. /ТАСС/. Сельскохозяйственные производители Татарстана в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" за 2019 год получили поддержку в разном виде на сумму свыше 410 млн рублей. Об этом в среду журналистам сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

По данным в ведомства, поддержка по нацпроекту в республике ведется через предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов "Агростартап", предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и возмещение до 50% расходов по приобретению имущества, техники и поголовья скота.

"По программе "Агростартап" в 2019 году гранты от 2 до 4 млн рублей получили 103 заявителя на сумму 312,7 млн рублей, а по программе предоставления субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов 29 кооперативов получили субсидии на сумму 98,9 млн рублей. Министерство уделяет большое внимание развитию малого и среднего бизнеса на селе. Сегодня в каждом районе есть люди, открывшие при поддержке Минсельхозпрода республики свое дело. При этом многие не только зарабатывают сами, но и готовы помогать другим, их силами начинают функционировать кооперативы", - говорится в сообщении министерства.

В республике сегодня работает 280 кооперативов, 55 из них были созданы в прошлом году. Выручка кооперативов за последние два года выросла вдвое, а число их членов - в восемь раз.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Его структура включает пять федеральных проектов - улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерацию субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризацию предпринимательства. На реализацию нацпроекта до 2024 года выделят 481,5 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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