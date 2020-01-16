Корпорация МСП планирует достичь верхнего уровня по плану закупок 2020 года по нацпроекту

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) планирует достичь верхнего уровня по плану закупок на этот год в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил в четверг ТАСС глава корпорации Александр Браверман на полях Гайдаровского форума.

В прошлом году Корпорация МСП перевыполнила план закупок, который по нацпроекту составлял 3,2 трлн рублей. В 2020 году по проекту общий объем закупок со стороны заказчиков у субъектов малого и среднего бизнеса должен составить 3,4 трлн, в 2024 году - 5 трлн. "Планируем достигнуть верхнего уровня по объему закупок, которые обозначены в национальном проекте на 2020 год", - сказал Браверман.

Для ускоренного развития малого и среднего бизнеса в РФ реализуется нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он включает пять подразделов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15 и 16 января, его главной темой обозначено "Россия и мир: вызовы нового десятилетия".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.