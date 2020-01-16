{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Корпорация МСП планирует достичь верхнего уровня по плану закупок 2020 года по нацпроекту

Предполагается, что общий объем закупок у субъектов малого и среднего бизнеса должен составить 3,4 трлн рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) планирует достичь верхнего уровня по плану закупок на этот год в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил в четверг ТАСС глава корпорации Александр Браверман на полях Гайдаровского форума.

В прошлом году Корпорация МСП перевыполнила план закупок, который по нацпроекту составлял 3,2 трлн рублей. В 2020 году по проекту общий объем закупок со стороны заказчиков у субъектов малого и среднего бизнеса должен составить 3,4 трлн, в 2024 году - 5 трлн. "Планируем достигнуть верхнего уровня по объему закупок, которые обозначены в национальном проекте на 2020 год", - сказал Браверман.

Для ускоренного развития малого и среднего бизнеса в РФ реализуется нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он включает пять подразделов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15 и 16 января, его главной темой обозначено "Россия и мир: вызовы нового десятилетия".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

Теги
РоссияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
Реклама на ТАСС
Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
Браверман: закупки крупными компаниями у самозанятых будут выгодны обеим сторонам
По словам главы Корпорации МСП, самозанятые будут отчислять 6% от дохода, а крупные компании получат возможность не платить НДС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС