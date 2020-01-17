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На развитие двух промышленных парков Ставрополья направят более 500 млн рублей в 2020 году

Средства предназначены Ставропольскому краевому индустриальному парку "Мастер" и технопарку "Монокристалл"

ПЯТИГОРСК, 17 января. /ТАСС/. Субсидии в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса в размере более 500 млн рублей выделены в 2020 году на развитие промышленных парков Ставрополья. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи края.

"Субсидии были выделены Ставропольскому краю на 2020 год в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Данные средства предназначены для развития промышленных парков - Ставропольского краевого индустриального парка "Мастер" и для технопарка "Монокристалл", - говорится в сообщении. Отмечается, что оба проекта профинансированы по 252,5 млн рублей.

Министерство сообщает, что развитие промышленных парков позволит обеспечить субъекты малого и среднего предпринимательства доступом к производственным помещениям для создания производственных и инновационных компаний.

"Запуск 3-й очереди СКИП (Ставропольский краевой индустриальный парк) "Мастер" запланирован на 2020 год. Сейчас работы по реконструкции находятся в завершающей стадии, уже началось "заселение" первых резидентов. Реконструкция технопарка "Монокристалл" тоже будет завершена в этом году. Здесь планируется разместить шесть наукоемких резидентов, в целом строительные работы идут по графику, без отставаний", - приводятся в сообщении слова министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Шульженко.

Для ускоренного развития малого и среднего бизнеса в РФ реализуется нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он включает пять подразделов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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