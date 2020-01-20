Аппарат бизнес-омбудсмена Москвы поддерживает создание института частных приставов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы поддерживает создание института частных приставов. Об этом сообщил в понедельник замначальника управления уполномоченного Александр Лазарев.

Создать в России институт частных приставов, взыскивающих долги не только с компаний, но и с индивидуальных предпринимателей, предложила ранее Торгово-промышленная палата РФ. Новая система взыскания предполагает процентное вознаграждение приставов от суммы взысканных средств, в отличие от окладной системы оплаты в ФССП. Как сообщало 15 января издание РБК, Министерство юстиции РФ предложило рассмотреть возможность поэтапного внедрения такого института.

"Данная инициатива "гуляет", мы уже тоже ходили на разные площадки, поддерживали создание этого частного института судебных приставов. Это позволит разгрузить федеральный орган, так как сегодня [многие приставы] не справляются из-за очень большой загрузки. Они сами жалуются на свою систему. Нужна реформа в этом блоке, это видение нашего аппарата. Мы поддерживаем эту идею полностью", - сказал Лазарев, отвечая на вопросы предпринимателей в Московской торгово-промышленной палате.

Как отметил руководитель столичной палаты Владимир Платонов, на постсоветском пространстве институт частных судебных приставов "отработан, там все прозрачно и ясно", при этом он рекомендовал "учесть и российский опыт". "Я уверен, что эту тему нельзя замалчивать, приглашаем выработать оптимальные решения, которые позволят разгрузить эту систему", - заявил он представителям бизнеса.