Минэкономразвития рассмотрит инициативы бизнеса для включения в нацпроект МСП

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство экономического развития России отобрало 200 предложений предпринимательского сообщества, которые будут рассмотрены для включения в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы министерства.

"Сбор предложений предпринимательского сообщества длился полтора месяца - за это время на портал мойбизнес.рф поступило более 2 тыс. предложений из 85 субъектов РФ. Из них было отобрано 200 уникальных", - отмечается в сообщении.

Предложения касаются совершенствования финансовых мер поддержки, улучшения процедуры госзакупок, развития экспортной деятельности, снижения налоговой нагрузки, введения института наставничества и обучения предпринимателей, развития сельского хозяйства и микропредприятий, совершенствования мер поддержки для пожилых людей и многого другого.

Общественное обсуждение поступивших инициатив продлится до 1 марта. К маю Минэкономразвития планирует подготовить итоговый пакет необходимых изменений в паспорт национального проекта и федеральные проекты, уточнили в пресс-службе.

"Нам была очень важна обратная связь, чтобы, учитывая их запросы и пожелания, при необходимости изменить существующие программы и сделать их более востребованными и доступными", - сказала директор департамента инвестиционной политики и предпринимательства Минэкономразвития РФ Милена Арсланова, которую цитирует пресс-служба.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".