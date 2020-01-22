В Анадыре открылся первый на Чукотке центр для предпринимателей

АНАДЫРЬ, 22 января. /ТАСС/. Первый многофункциональный центр "Мой бизнес" для субъектов малого и среднего бизнеса открылся на Чукотке в среду, сообщили ТАСС в пресс-службе окружного правительства.

В первом на территории округа центре поддержки предпринимателей "Мой бизнес" субъекты МСП смогут бесплатно получить комплекс услуг, направленных на открытие и развитие собственного дела. Центр будет выполнять функции региональной гарантийной организации, центра поддержки предпринимательства, "одного окна" для инвестора, центра поддержки экспорта, центра народно-художественных промыслов и региональной микрокредитной организации. Всего субъекты МСП смогут получить в нем 59 услуг. Центр полностью построен на деньги инвесторов, а окружное правительство арендует его в рамках выделенных средств по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"В центр "Мой бизнес" всегда можно прийти со своими трудностями, где обязательно вас выслушают, ответят и помогут пойти правильной дорогой. Кроме консультационных услуг, Центром регулярно организовываются встречи, на которых предприниматели могут получить консультацию налоговых органов, центра занятости населения, и я вам по своему опыту могу сказать, что это очень актуальный и важный вопрос. Предпринимательское сообщество Чукотки настроено на работу, и мы рады, что теперь у нас появился такой союзник", - сказала ТАСС предприниматель Татьяна Дворцова.

Она добавила, что в созданном для представителей МСП центре предусмотрен комфортный зал ожидания, переговорная комната и конференц-зал для проведения образовательных и деловых мероприятий разного формата. Клиенты также смогут воспользоваться рабочим местом с доступом в интернет. Все это, по мнению действующих предпринимателей, существенно облегчит работу бизнесменов в одном из самых отдаленных регионов России.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" ставит целью расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию. Он должен достичь следующего целевого показателя: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек.

В Чукотском автономном округе на реализацию региональных проектов нацпроекта МСП в 2020 году предусмотрено почти 90 млн рублей, из них 88 млн - средства федерального бюджета. Средства будут направлены на функционирование Центра "Мой бизнес", создание на его базе центра народных художественных промыслов и центра поддержки экспорта, докапитализацию региональной гарантийной организации и проведение информационных кампаний в целях популяризации предпринимательства.