Госдума приняла в I чтении законопроект о национальной гарантийной системе для МСП

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на развитие национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроектом предусматривается закрепление понятия национальной гарантийной системы, под которым понимается система организаций (АО "Корпорация МСП", АО "МСП Банк", региональные гарантийные организации), обеспечивающих во взаимодействии друг с другом кредитно-гарантийную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства на основании единых стандартов, определяются основные принципы ее построения и функционирования.

Проектом документа также регулируется деятельность АО "Корпорация МСП" по оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности региональных гарантийных организаций в целях оказания им последующей финансовой поддержки посредством ранжирования региональных гарантийных организаций (РГО).

Оказание финансовой поддержки региональным гарантийным организациям осуществляется с учетом присвоенного корпорацией развития МСП ранга. "Система рангов станет важным источником информации об уровне кредитного риска конкретной РГО в сравнении с другими РГО. Кроме того, система длительного наблюдения за финансовыми и операционными процессами в РГО позволит увеличить потенциал системы РГО, в том числе за счет внутренних ресурсов, а также сократить потери при инвестировании временно свободных денежных средств, повысить качество и эффективность работы менеджмента РГО", - говорится в пояснительной записке.

Реализация законопроекта позволит обеспечить среднегодовой прирост объема финансовой поддержки, оказываемой субъектам МСП, в объеме не менее 10%, увеличив совокупный ежегодный объем финансовой поддержки субъектов МСП с 117 млрд рублей в 2018 году до 205 млрд рублей в 2024 году, а также обеспечить ежегодную динамику субъектов МСП - получателей поддержки не менее чем на 3%, увеличив ежегодное количество субъектов МСП - получателей поддержки к 2024 году до 6 тыс., считают в правительстве.