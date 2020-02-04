Почти 70% закупок "Роснано" приходятся на малый и средний бизнес

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Почти 70% закупок "Роснано" в 2019 году пришлись на предприятия малого и среднего бизнеса, сообщает во вторник Управляющая компания "Роснано" со ссылкой на годовой отчет компании о закупках у субъектов МСП, размещенный в Единой информационной системе в сфере закупок.

По данным отчета, показатели закупок УК "Роснано" у малого и среднего бизнеса выросли более чем на 10% по сравнению с 2018 годом и превысили 69% от общего объема закупок компании. Объем закупок УК "Роснано" у субъектов МСП по итогам 2019 года достиг 500 млн рублей. Доля договоров, заключаемых компанией по результатам конкурентных процедур закупок среди малого и среднего предпринимательства, увеличилась в 1,5 раза и превысила 50% в общем объеме закупок.

"Расширение доли участия малого и среднего бизнеса в закупках "Роснано" является приоритетным направлением в реализации закупочной функции нашей компании. Достижение подобных показателей стало возможным благодаря тому, что мы постоянно стараемся наращивать долю конкурентных закупок, а также активным использованием функционала "электронного магазина" для проведения закупок малого объема среди представителей МСП", - приводит пресс-служба слова директора по организации закупочной деятельности УК "Роснано" Станислава Грузина.

По его мнению, также немаловажную роль сыграли позитивные изменения в законодательстве и активная позиция Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства как главного драйвера в этой сфере.

О "Роснано"

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации основанной в 2007 году государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

В 2013 году была создана Управляющая компания "Роснано" с целью управления активами "Роснано" и новыми инвестиционными фондами нанотехнологий, создаваемыми с привлечением частных инвесторов. В настоящее время группа "Роснано" ("Роснано", УК "Роснано", ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития и инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж.