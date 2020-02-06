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Сделки на 45 млн рублей заключили на первых торгах за землю для малого бизнеса в Москве

Самая высокая конкуренция наблюдалась за участок в деревне Десне, 14 предпринимателей боролись за право строительства ТЦ на этой территории

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Малые и средние предприятия проявили высокий интерес к первым торгам по аренде земельных участков, организованным специально для этой категории. Общая сумма сделок превысила 45 млн рублей, говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"В июле 2019 года был утвержден перечень земельных участков, предназначенных для аренды субъектами малого бизнеса. В него включены участки с предельными разрешенными параметрами строительства до 1,5 тыс. кв. м, что создает конкурентные преимущества для субъектов малого и среднего предпринимательства при строительстве небольших объектов. Первые аукционы показали высокий интерес со стороны предпринимателей: в среднем на каждый лот претендовали шесть участников, и все выставленные объекты нашли арендаторов. Общая сумма сделок составила свыше 45 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Владимира Ефимова.

Организатором аукциона был департамент города Москвы по конкурентной политике.

Как сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, слова которого приводятся в сообщении, после заключения договоров с городом инвесторы начнут строительство автозаправок в Северном, Южном и Юго-Восточном административных округах, а в Новомосковском округе появится торговый объект площадью 100 кв. м. Самая высокая конкуренция наблюдалась за участок в деревне Десне поселения Десеновского, 14 предпринимателей боролись за право строительства торгового центра на этой территории, а ставка арендной платы в ходе аукциона выросла в 26 раз - с 114 тыс. рублей до 3 млн.

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