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Корпорация МСП оказала поддержку Оренбургскому тепличному хозяйству на 180 млн рублей

Это позволит компании увеличить производительность, снизить трудозатраты и потери при уборке и упаковке урожая

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) предоставила гарантийное обеспечение на 180 млн рублей тепличному хозяйству по выращиванию цветочной продукции из Оренбургской области, сообщили во вторник ТАСС в Корпорации.

Две кредитные линии были открыты "Нико-Банком" для увеличения производственных мощностей тепличного хозяйства компании "Атэна".

"Приобретенное оборудование позволит увеличить производительность цветочной продукции до 16,4 тыс. букетов в час, снизить трудозатраты и потери при уборке и упаковке урожая, осуществлять качественную упаковку продукции для крупных покупателей", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Корпорации уточнили, что компания является крупнейшим производителем цветочной продукции. Основная специализация хозяйства - тюльпаны (порядка 10 млн единиц ежегодно), герберы, однолетние растения, используемые для благоустройства (петуньи, бархатцы). Компания поставляет цветочную продукцию в крупнейшие торговые сети России.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияОренбургская область
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