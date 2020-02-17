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Мишустин поручил Белоусову возглавить президиум правкомиссии по развитию МСП

Сам Мишустин возглавляет правительственную комиссию по развитию малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову возглавить президиум правкомиссии по развитию малого и среднего бизнеса (МСП) и выдвинуть предложения по ее формированию.

"Сфера поддержки малого и среднего бизнеса - важнейший приоритет в работе правительства, и поэтому я решил лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего бизнеса. Андрей Рэмович [Белоусов], я попрошу вас возглавить, соответственно, президиум и дать предложения по формированию этой комиссии. Максимально учесть также, чтобы там были представлены представители того самого бизнеса", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Мишустин возглавляет правительственную комиссию по развитию малого и среднего бизнеса в РФ.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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