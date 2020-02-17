ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, Корпорация МСП И X5 займутся поддержкой малого бизнеса в ретейле

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская розничная компания X5 Retail Group (в нее входят сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), корпорация развития ВЭБ.РФ, банк ДОМ.РФ и Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) подписали соглашение о поддержке малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ.

"Участники соглашения договорились о стратегическом партнерстве, способствующем устойчивому экономическому росту, повышению комфортности городской среды и инфраструктуры городских агломераций. Стороны намерены развивать систему финансовой и лизинговой поддержки субъектов МСП, стимулировать производство объектов нестационарной и мобильной торговли, а также создавать комплексные решения для небольших предприятий, занимающихся розничной торговлей", - отмечается в сообщении. Для реализации соглашения стороны намерены разработать дорожную карту с конкретными действиями и сроками их исполнения.

В частности, ВЭБ.РФ планирует делать экспертную оценку проектов и рассматривать возможность их финансовой и гарантийной поддержки. Корпорация МСП намерена помогать сельскохозяйственным кооперативам и фермерам расширять сбыт произведенной ими продукции. Также она и банк ДОМ.РФ будут оказывать финансовое и нефинансовое содействие субъектам малого и среднего предпринимательства.

Вклад X5 заключается в информационной и консультационной поддержке проектов, содействии создания комфортных пространств для населения. Также компания будет рассматривать предложенные объекты недвижимости для открытия магазинов и коммерческих предложений от субъектов МСП и других поставщиков, заинтересованных в сотрудничестве с торговыми сетями компании.

"Малый бизнес - неотъемлемая часть городской экономики. В этом смысле эффективное взаимодействие организаций развития и крупного бизнеса создает стимулы для развития малого и среднего предпринимательства, которые позволят повысить качество городской среды. Подписанное соглашение - еще один шаг в этом направлении", - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводит пресс-служба.

По словам главного исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана, компания придерживается принципа умного роста, тщательно выбирая локации для открытия магазинов. "Подписанное сегодня соглашение позволит нам расширить каналы получения информации о доступных объектах торговой недвижимости, а малый и средний бизнес, владеющий или управляющий ими, сможет сдать свои помещения в длительную аренду крупному партнеру, способному обеспечить собственникам недвижимости стабильный доход", - пояснил он.