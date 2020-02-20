Альтернатива "санкционке". Как экс-банкир варит сыры европейского качества в Саратове

С кислинкой и остринкой

Ирина на протяжении 20 лет работала в банковской сфере, но многие годы мечтала открыть собственный бизнес. На домашней кухне после работы она экспериментировала с выпечкой, придумывала энергетические батончики для правильного питания, обдумывала всевозможные идеи эко-туризма. Но найти нишу "по душе" ей удалось только в середине 2015 года.

"На одном сайте в интернете я заказала простенький набор для приготовления итальянской моцареллы и греческой феты. Мне привезли пузырьки и порошки без названий, а внутри лежал рецепт сыра. После нескольких попыток сварить сыр и угостить им своих родных и друзей я поняла — этим и хочу заниматься", — рассказывает Ирина.

Однако искусство сыроварения оказалось гораздо сложнее, чем представлялось вначале. Специалистов, которые могли бы обучить этому многовековому ремеслу, в России не оказалось, поэтому банковский работник потратила несколько месяцев на поиск учителя в Европе. Это принесло плоды, и уже летом в свой отпуск она поехала не на курорт, а на стажировку в Пьемонт, регион на северо-западе Италии.

"Я проходила обучение в маленькой семейной сыроварне. Оттуда привезла на родину формы для сыра, закваски, волшебную красную книжечку, в которой были записаны технологии производства и массу маленьких, но таких важных нюансов сыроделия, которыми с нами щедро поделились итальянские мастера. К тому моменту было понимание как варить столовый сыр тома, полумягкий качотта, мягкий бри, твердый пармезан, нежную и сладковатую рикотту, кремовый страккино", — говорит Ирина.

Вместе с супругом Дмитрием они переделали домашнюю кухню в небольшую сыроварню, а одну из комнат заставили холодильниками, под каждый тип сыра свой. Как и в любом деле, на начальном этапе не обошлось без трудностей. Например, долго выбиралось молоко в качестве сырья — требовался фермерский продукт с высоким уровнем сыропригодности, с чем были проблемы в регионе. Экспериментальные сыры зачастую пересыхали или переувлажнялись из-за непонимания особенностей созревания. Требовалось очень много практики и упорства для отработки полученных знаний.

"В течение этого периода я работала над сырами и созданием своей клиентской базы. С утра варила сыр, а в обеденный перерыв развозила его клиентам. Сначала это были друзья, потом через сарафанное радио обо мне стало узнавать все больше и больше людей. Их число увеличилось после того, как был запущен сайт и начато продвижение сыров через такие популярные социальные сети, как Facebook и Instagram", — вспоминает Ирина.

Но даже в тот момент у нее не было полной уверенности, что она готова оставить работу со стабильной зарплатой и решиться посвятить себя только любимому занятию. Все решилось волей случая. Автомобильная авария, в которую попала Ирина летом 2017 года, показала, что физически совмещать две работы сил уже не осталось. Выбор был сделан в пользу сыра.

Организация производства

С этого момента встал вопрос об организации профессионального производства. Весной 2018 года супруги арендовали помещение под сыроварню в центре Саратова, на одной из старейших улиц города, проходящей вдоль реки Волги.

"Пока шел ремонт, мы поехали во Францию, чтобы постичь все тонкости науки созревания сыров в аффинажной компании "MonS" (крупнейшая в стране аффинажная компания, основанная в 1964 году; располагает собственным производством — прим. ТАСС). Мы осваивали науку выдержки различных сыров, методы ухода за натуральной коркой в период созревания, влияние различных микроорганизмов на конечный вкус и текстуру сыра. Получили и техническую поддержку: как разработать современные камеры созревания, учесть все необходимые требования к профессиональному аффинажу (созревание сыра — прим. ТАСС). Все это мы воплотили, вернувшись в родной город. На обучение, ремонт помещения, закупку и отладку оборудования в целом у нас ушло почти четыре года и около 5 млн рублей", — делится Ирина.

Сыроварня была оборудована по последнему слову техники. Например, камеры созревания изделий оборудованы системой, которая выводит параметры температуры и влажности воздуха на смартфон. Это позволяет контролировать процесс в режиме онлайн в любое время суток.