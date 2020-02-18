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Совет по защите прав инвесторов создали при бизнес-омбудсмене Москвы

Предполагается, что он будет разрабатывать инициативы для изменения нормативно-правовых документов и оказывать имиджевую поддержку бизнесу в рамках защиты прав инвесторов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Инвестиционный совет при уполномоченном по защите прав предпринимателей Москвы создали для поддержки инвесторов, которые уже реализуют или намерены начать свои проекты в столице. Первое заседание нового совещательного органа прошло во вторник, передает корреспондент ТАСС .

"Мы приняли решение, что проблематика по инвестиционному законодательству, вопросы реализации отдельных инвестиционных проектов, тема кооперации бизнеса будут вынесены в отдельный инвестиционный совет при уполномоченном. Ведь к нам обращается не только малый бизнес - все чаще и чаще идут заявки от среднего и крупного бизнесов, а также иностранных фирм, которые регистрируют свои компании на территории Москвы и находятся в нашей зоне ответственности", - отметила на открытии совета бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

Председателем совета избран политический деятель, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Также в совет вошли общественные омбудсмены и специалисты pro bono (безвозмездное оказание юридической помощи), которые имеют опыт защиты прав предпринимателей, в том числе в иностранных юрисдикциях, уточнила Минеева.

По ее словам, совещательный орган будет разрабатывать инициативы для изменения нормативно-правовых документов и оказывать имиджевую поддержку бизнесу в рамках защиты прав инвесторов в Москве.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет. В феврале 2019 года эту должность заняла Минеева.

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