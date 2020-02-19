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В Приморье открылся коворкинг для начинающих предпринимателей в центре "Мой бизнес"

Аренда рабочего места составляет здесь 100 рублей в сутки. Бизнесмены также могут получить в центре консультации бухгалтера или юриста

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля. /ТАСС/. Коворкинг на 20 рабочих мест открылся в среду в центре "Мой бизнес" во Владивостоке. Получить в нем оборудованное рабочее место могут те, кто недавно открыл свое дело по упрощенной системе, и социальные предприниматели, сообщается на сайте портала МСП Приморского края.

Ковркинг создан по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" за счет средств федеральной субсидии. К 2024 году в Приморье предлагается увеличить оборот субъектов МСП в полтора раза - до 1,5 трлн рублей.

"В краевом центре "Мой бизнес" во Владивостоке открылся коворкинг для предпринимателей. Получить оборудованное рабочее место в самом центре краевой столицы новички, открывшие свое дело по упрощенной системе в центре "Мой бизнес", и социальные предприниматели смогут бесплатно уже с 19 февраля", - говорится в сообщении.

Аренда рабочего места на несколько месяцев будет стоить всего 100 рублей сутки. За эту плату резидент сможет воспользоваться оборудованным рабочим пространством, а также при необходимости получить консультацию бухгалтера или юриста. В пространстве оборудована открытая зона для переговоров на шесть персон, закрытая комната для бизнес-встреч и библиотека с бизнес-литературой.

"Мы создали такое рабочее пространство, чтобы у предпринимателей была возможность воплотить все свои бизнес-идеи в жизнь. Молодой бизнесмен может провести у нас активный день - послушав наши семинары, тут же воплотить свои идеи в жизнь в коворкинге. Если у него возникнут вопросы, то наши специалисты смогут на них ответить", - приводят в пресс-службе слова генерального директора центра "Мой бизнес" Евгения Никифорова.

В пресс-службе центра "Мой бизнес" ТАСС сообщили, что на закупку оборудования и ремонт помещения под коворкинг было направлено более 2 млн рублей. Всего же на поддержку малого и среднего предпринимательства Приморского края из регионального и федерального бюджета в 2019 году выделили более 700 млн.

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РоссияПриморский крайДальний Восток
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