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Малый бизнес сможет воспользоваться новой онлайн-платформой для выдачи банковских гарантий

Предполагается, что в течение года на платформе будет представлено 20 кредитно-финансовых организаций

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Межотраслевое агентство регионального экономического развития (МАРЭР) создало новую онлайн-платформу ATFN.ru, которая призвана упростить и ускорить процедуру выдачи банковских гарантий малому и среднему бизнесу. Презентация сервиса прошла в среду в Торгово-промышленной палате (ТПП) России, передает корреспондент ТАСС.

Платформа содержит общую базу экспресс-продуктов разных банков и унифицирует методики оценки заявок. "Процесс доведения заявки максимально упрощен для клиента. Сейчас система сама определят, что должно входить в список документов. Например, для оформления гарантии с лимитом до 1 млн рублей достаточно всего лишь указать паспорт и заполнить анкету, а время рассмотрения заявки составит всего лишь 10 минут. Поскольку весь процесс проходит в режиме онлайн, заявки можно подавать, не выходя из офиса или дома", - рассказал на презентации гендиректор МАРЭР, зампредседателя комиссии по цифровым финансовым технологиям ТПП России Александр Че.

По его словам, защита информации на платформе соответствует положениям Банка России, федеральным законам и национальным стандартам.

Платформа охватывает 85 регионов и насчитывает более 400 партнерских офлайн-отделений во всех крупных городах. 10 кредитно-финансовых организаций уже представлены на платформе, а течение 2020 года их число планируется увеличить еще на 10.

"На этот год только мы планируем [выдать] 200 млрд гарантий", - уточнил ТАСС гендиректор МАРЭР, отвечая на вопрос о планируемом объеме выдачи гарантий для малого и среднего бизнеса в 2020 году.

Как отметили представители Торгово-промышленной палаты, в ближайшее время планируется интегрировать платформу на портал палаты как средства подбора финансовых инструментов для предпринимателей.

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