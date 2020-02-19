Корпорация МСП презентовала возможности бизнес-навигатора в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 19 февраля. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) провела презентацию портала "Бизнес-навигатор МСП" в Ташкенте в рамках совместной рабочей встречи в Министерстве экономики и промышленности Республики Узбекистан, передает корреспондент ТАСС.

Представители российской корпорации рассказали о проекте по развитию информационно-маркетинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства России и Узбекистана с помощью сервисов портала "Бизнес-навигатор МСП". Так, были презентованы возможности просчета бизнес-плана для разных видов бизнеса, поиск помещений с удобным трафиком и поиском конкурентов поблизости и так далее.

"Малый и средний бизнес Узбекистана и России схож. В России малые предприниматели могут выполнять высокотехнологичные закупки, причем в некоторых моментах не уступая большому бизнесу. У малого бизнеса Узбекистана есть такой же потенциал. А аналог навигатора поможет начать дело, найти финансовую поддержку, будет полностью учитывать правовое и налоговое законодательство страны. Он хорошо пошел в России, в том числе повлиял и на участие малого бизнеса в закупках. Уверены, пойдет и в Узбекистане", - отметил замглавы Корпорации МСП Никита Банцекин.

Он добавил, что по опыту прошлых проектов на запуск аналога навигатора может понадобиться год.

Портал был разработан Корпорацией МСП и работает в России с 9 сентября 2016 года. Он призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Это бесплатный информационный ресурс, который позволяет предпринимателям протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать обо всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования.