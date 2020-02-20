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"Зеркальный реестр" с момента запуска получил всего 2% жалоб от малого бизнеса

С октября 2019 года реестр получил около 370 откликов от предпринимателей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. "Зеркальный реестр", призванный рассказать о проверках малого бизнеса со стороны контрольно-надзорных органов, получил с момента запуска в октябре 2019 года около 370 откликов от предпринимателей. Из них количество жалоб составляет всего 2%, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (КМСП).

"С прошлого года "зеркальный реестр" обработал порядка 370 анкет обратной связи от малого и среднего бизнеса из более чем 60 регионов РФ о результатах проверок. Из них количество жалоб составило всего 2%", - сказали в корпорации.

По справедливости

Так, недавно контрольно-надзорные органы удовлетворили жалобу малого бизнеса на районную администрацию.

"Компания по управлению жилищным фондом "Лето" 14 ноября 2019 года через "зеркальный реестр" направила в Генеральную прокуратуру жалобу на действия администрации Вилегодского муниципального района, которая по обращению собственника квартиры одного из многоквартирных домов провела внеплановую выездную проверку. <…> Данное обращение Генпрокуратурой направлено в прокуратуру Архангельской области, где после рассмотрения обращение было удовлетворено, а также вынесено представление об устранении нарушений", - отметили в пресс-службе корпорации.

В числе нарушений компания называла "отсутствие в распоряжении или приказе о проведении проверки конкретных обязательных требований, которые подлежат проверке", также несоответствие указанному в распоряжении/приказе состава представителей органов контроля, несвоевременное вручение акта проверки после ее завершения, уточнили в корпорации.

"После таких ситуаций проводится анализ выявленных нарушений в целях профилактики. Кроме того, центральные аппараты контрольно-надзорных органов могут на основе данных "зеркального реестра" принимать управленческие решения относительно своих сотрудников", - пояснил глава корпорации МСП Александр Браверман.

О реестре

"Зеркальный реестр" проверок бизнеса запущен 15 октября 2019 года на базе разработанного Корпорацией МСП информационного портала для малых и средних предприятий "Бизнес-навигатор МСП" по поручению президента РФ Владимира Путина. Представители малого и среднего бизнеса могут оставить на портале информацию о проведенных проверках и о нарушениях, допущенных, по их мнению, при проведении этих мероприятий.

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