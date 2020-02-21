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Власти Москвы планируют предоставлять субсидии компаниям-экспортерам услуг

Всего в городском бюджете на поддержку экспорта предусмотрено 200 млн рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы в течение марта текущего года проработает механизм предоставления субсидий для экспортеров услуг. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава столичного департамента Алексей Фурсин.

"Что касается экспорта услуг - мы сейчас как раз прорабатываем возможность интеграции [этого механизма] в сегодняшние субсидии. В течение марта поймем, как стимулировать тех, кто создает определенные виды услуг в образовании, медицине, туризме, деловых и финансовых мероприятиях, сопровождении программных продуктов", - сказал Фурсин.

По данным департамента, с 24 февраля начинается прием заявок от столичных компаний на получение финансовой поддержки экспортной деятельности. С помощью городских субсидий предприятия смогут частично компенсировать затраты на транспортировку своей продукции за рубеж, получение охранных документов, сертификацию систем менеджмента качества и подтверждение соответствия товаров зарубежным требованиям.

В 2019 году в рамках субсидиарной поддержки экспорта власти города выдали более 70 млн рублей 50 столичным компаниям. В этом году в городском бюджете на эти цели предусмотрено 200 млн рублей.

Субсидии на сертификацию экспортной продукции и систем менеджмента качества, а также на получение патентов и свидетельств предоставляются в размере не более 50% от экспортной выручки. Выплаты на транспортировку товаров за пределы России не могут превышать 20% от стоимости перевозимой партии товаров. В денежном выражении субсидии на сертификацию экспортной продукции, на получение патентов и свидетельств и на логистические затраты предоставляются в объеме не более 3 млн рублей, а на сертификацию систем менеджмента город готов предоставить не более 500 тыс. рублей.

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